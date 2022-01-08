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В Казахстане продолжаются задержания

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- Светлана Лаптева
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В ситуативном центре МВД Казахстана сообщили о том, что на момент утра субботы, органы полиции задержали 4266 человек, среди них иностранные граждане. По предварительным данным - это граждане соседних государств.

В Жамбыльской области обнаружен схрон оружия. В одно из СТО микрорайона Калкаман в Алмааты изъяли патроны, боеприпасы, телевизоры, сотовые телефоны и велосипеды. Сейчас проводится досудебное расследование.

На горячую линию "Атамекен" на утро субботы поступило 1622 звонка, из них по вопросам мородерства - 937, форс-мажора, 23, блок-поста -2, звонки физических лиц 650.


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URL: https://www.vb.kg/412042
Теги:
беспорядки, Казахстан, массовые беспорядки
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