Куда туристы из Казахстана могут обратиться за помощью?

По сообщениям минкультуры и спорта Казахстана на зарубежных курортах находятся 7636 туристов из Казахстана, и сейчас прорабатывается алгоритм возврата их в страну.

По вопросу возврата туристов в Казахстан можно обращаться по телефону +77015340580.

Все объекты в сферах туризма и предоставления услуг, в том числе мест размещения, турбазы, санатории, курорты, зоны отдыха, но за исключением объектов активного зимнего отдыха, за исключением объектов активного химнего отдыха в нкоторых регионах, продолжают свою работу.

Все спортивно-массовые, культурно-массовые мероприятияй, учебно тренировочные сборы, тренировки и работа творческих кружков остановлены из-за действующего по всей стране ЧП.