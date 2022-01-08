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Куда туристы из Казахстана могут обратиться за помощью?

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- Светлана Лаптева
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По сообщениям минкультуры и спорта Казахстана на зарубежных курортах находятся 7636 туристов из Казахстана, и сейчас прорабатывается алгоритм возврата их в страну.

По вопросу возврата туристов в Казахстан можно обращаться по телефону +77015340580.

Все объекты в сферах туризма и предоставления услуг, в том числе мест размещения, турбазы, санатории, курорты, зоны отдыха, но за исключением объектов активного зимнего отдыха, за исключением объектов активного химнего отдыха в нкоторых регионах, продолжают свою работу.

Все спортивно-массовые, культурно-массовые мероприятияй, учебно тренировочные сборы, тренировки и работа творческих кружков остановлены из-за действующего по всей стране ЧП.


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URL: https://www.vb.kg/412043
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки
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