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В Казахстане задержали экс-председателя Комитета нацбезопасности Масимова

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- Алина Мамаева
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Бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене, сообщило РИА Новости со ссылкой на комитет нацбезопасности РК.

Сообщается, что шестого января текущего года Комитетом национальной безопасности "начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан".

"В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица", - подчеркивается в сообщении.

Накануне экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а ее масштаб говорит, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить".


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URL: https://www.vb.kg/412044
Теги:
беспорядки, Казахстан, массовые беспорядки
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