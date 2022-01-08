В Лейлекском районе продолжается рейд "Такси"

В целях предупреждения ДТП с участием водителей, занимающихся частной перевозкой пассажиров, сотрудники отделения обеспечения безопасности дорожного движения по ОВД Лейлекского района Батканской области продолжают проведение профилактических мероприятий "Такси". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня сотрудники отделения ООБДД по ОВД Лейлекского района провели профилактические беседы с водителями такси и общественного транспорта, в ходе которых напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также об ответственности за их нарушения. Водителям разъяснили правила допуска к управлению транспортными средствами, условия получения водительского удостоверения соответствующей категории, а также рассказали о нововведениях в законодательстве, касающихся правил перевозки пассажиров водителями которые занимаются перевозкой пассажиров.