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В Лейлекском районе продолжается рейд "Такси"

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- Алина Мамаева
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В целях предупреждения ДТП с участием водителей, занимающихся частной перевозкой пассажиров, сотрудники отделения обеспечения безопасности дорожного движения по ОВД Лейлекского района Батканской области продолжают проведение профилактических мероприятий "Такси". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня сотрудники отделения ООБДД по ОВД Лейлекского района провели профилактические беседы с водителями такси и общественного транспорта, в ходе которых напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также об ответственности за их нарушения. Водителям разъяснили правила допуска к управлению транспортными средствами, условия получения водительского удостоверения соответствующей категории, а также рассказали о нововведениях в законодательстве, касающихся правил перевозки пассажиров водителями которые занимаются перевозкой пассажиров.


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URL: https://www.vb.kg/412049
Теги:
Баткенская область, Кыргызстан
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