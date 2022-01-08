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Политолог Аркадий Дубнов: Нурсултан Назарбаев в Китае

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- Алина Мамаева
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Известный политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, что Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в Китае.

Также он сообщил, что информация об аресте племянника экс-президента Казахстана Кайрата Сатыбалды, ранее опровергнутая местными СМИ, все-таки подтвердилась.

Кроме того, в публикации говорится о том, что еть сведения о задержании бывшего главы КНБ, младшего брата Кайрата Сатыбалды, Самата Абиша.

Эксперт уточнил, что данные получены им из собственных источников, каких именно, не указал.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.


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URL: https://www.vb.kg/412050
Теги:
Казахстан, Китай, Нурсултан Назарбаев
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