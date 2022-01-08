Политолог Аркадий Дубнов: Нурсултан Назарбаев в Китае

Известный политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, что Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в Китае.

Также он сообщил, что информация об аресте племянника экс-президента Казахстана Кайрата Сатыбалды, ранее опровергнутая местными СМИ, все-таки подтвердилась.

Кроме того, в публикации говорится о том, что еть сведения о задержании бывшего главы КНБ, младшего брата Кайрата Сатыбалды, Самата Абиша.

Эксперт уточнил, что данные получены им из собственных источников, каких именно, не указал.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.