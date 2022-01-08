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В Бишкеке открылась точка сбора продуктов питания для жителей Алматы

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- Бакыт Басарбек
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Издательский дом "Вечерний Бишкек" вместе с общественным фондом "Тилекмат Аке" и рядом общественных деятелей оказывает посильную помощь всем нуждающимся жителям Алматы. На территории издательского дома "Вечерний Бишкек" открыта точка сбора продуктов питания.

По словам одного из организаторов акции, главы ОФ "Тилекмат Аке" Тилека Усупова, сегодня утром уже уехали в Алматы две грузовые машины по 5 тонн.

"В основном, мы собрали хлеб, картошку, лук, чай и другие продукты питания. В первую очередь, их получат пенсионеры. Люди, которые стали спонсорами первых машин, пожелали остаться неизвестными. Спасибо хочу сказать посольству Казахстана в Кыргызстана, в частности, консулу Нурлану Гильманову, который оказывает содействие в доставке грузов по назначению", - сказал он.

Все желающие помочь жителям Алматы могут обращаться в издательский дом "Вечерний Бишкек" либо звонить по телефону 0(559)993-790 Тилек Усупов.


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URL: https://www.vb.kg/412053
Теги:
гуманитарная помощь, Казахстан, Бишкек
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