Госантимонополия: цены на значимые товары остаются на прежнем уровне

Сегодня 8 января 2022 года, глава антимонопольного органа Тайлаков Кенешбай Доскулович посетил торговые сети "Глобус", "Фрунзе", "Народный", "Яр-марка" и рынок "Орто-Сай", также ряд других торговых объектов, расположенных в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что мероприятие посвящено анализу ситуации на рынке социально значимых товаров и в первую очередь цен, запасов и выполнения рекомендаций, озвученных 6 января 2022 года на совещании, проведенном антимонопольным органом с представителями торговых сетей, в рамках антимонопольного законодательства КР.

Мониторинг показал, что цены на социально значимые товары остаются на прежнем уровне, существуют определенные скидки для отдельных групп населения, которые были достигнуты ранее с торговыми сетями.

При беседе с руководством торговых сетей была получена информация о том, что на данный момент имеются запасы СЗТ, ажиотажной скупки товаров со стороны потребителей нет.