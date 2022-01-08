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Политолог: Масимову должны предъявить обвинения и в терроризме

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- Алина Мамаева
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Объявление о задержании бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова было делом времени, в рядах спецслужб должна теперь пройти молниеносная зачистка, считает директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.

"Объявление о задержании Масимова было делом времени. Видимо, многие важные детали организации государственного переворота выяснены. Нет хуже предательства страны, когда его осуществляет ключевая спецслужба, призванная защищать конституционный строй. Называть это государственной изменой недостаточно. Должны быть и обвинения в терроризме", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Сельтеева, после зачистки всех боевиков на территории страны, должна пройти молниеносная зачистка в рядах спецслужб.

"Следует отметить, что за годы независимости большинство председателей КНБ оказались предателями, использовали этот орган в личных целях и интересах тех или иных групп", - полагает эксперт.

Он также выразил мнение, что за последние годы Масимов сделал из КНБ "супермонстра с неограниченными полномочиями". "Теперь нужна кардинальная трансформация этого органа с разделением на отдельные спецслужбы, чтобы в будущем не допустить подобного, минимизировать влияние на политику", - считает Сельтеев.

Эксперт констатировал, что казахстанцы получили тяжелый удар по своей государственности.

"Впереди нашу страну ждет непростой период восстановления. И мы должны поддерживать главу государства во всех начинаниях и реформах", - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/412061
Теги:
беспорядки, Казахстан, массовые беспорядки
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