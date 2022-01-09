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Источник из ФСБ: для погромов в Казахстане использовали бывших заключенных

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Силовики для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в Казахстан использовали заключённых. Публикую текст письма, полученный от источника Gulagu.net в ФСБ: "Владимир добрый день!

Нас почти двое суток промариновали в отделах - случившееся в Казахстане стало потрясением, ведь еще буквально 2 дня назад у нас были уверены, что все утихнет само.

Теперь о главном: на Казахстане наши обкатали один ключевой момент, который прямо связан с темой пыток.

Как только протест вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства. Именно им были поручены организации атак на силовиков (это действительно имело место быть - в максимально идиотской для внешнего наблюдателя форме). Бесполезный для внешнего наблюдателя штурм полицейского участка - это еще и удобная форма утилизации картриджей (эти ребятки у нас проходят под таким определением), ведь на самом деле их там ждали. Поэтому есть "проблемы" с подсчетом убитых - львиная доля перебитого криминалитета (как специально для этого выпущенных, так и привлеченных на свободе) будет утилизирована без фиксации.

Но они свою работу с точки зрения поставленной задачи выполнили в совершенстве: есть масса задокументированных фактов мародерства, есть подтверждение нападения на силовые ведомства, есть факты зверских расправ над силовиками, есть трупы с отрезанными головами и видео для архива с процессом отрезания. Это дает нужное обоснование для ввода внешних сил, это деморализует обычных протестующих, это переводит политический протест в удобоваримую форму погромов, это показывает силовикам, что против них - зверье, это блокирует социальную эмпатию неопределившихся казахов к процессу протестов.

Именно поэтому лютейшее мародерство, кровавые штурмы участков и беспощадная стрельба по протестующим были только в столице, тогда как почти везде в других городах все было иначе, ведь все картриджи свозились только в контрольный город.

Лично я не испытываю ни малейшей жалости к утилизированным картриджам - они выполнили роль политических капо, туда им и дорога. Они действительно картриджи.

Но у нас оценили этот опыт на 5+. Учитывая, что до начала украинского кризиса осталось ничего, а у нас проблем больше, чем решений, вариант с такой активизацией картриджей вполне может быть использован где-то в России. Одно маленькое "восстание бежавших воров" в локальном городе, с организацией по казахскому сценарию, если добавить правильные картинки (включая изнасилование несовершеннолетних) - народ сам к зонам швабры сносить начнет.

Уверен, Вы меня понимаете: заключенные обязаны осознавать обоюдность ответственности. Если воровской мир не самозаблокирует такую возможность - катастрофа ждет всех. В Белоруссии не дали отработать подобный сценарий, но в Казахстане результат оказался для руководства потрясающим.

Я еще раз готов повторить, что не верю в систему управляемых кризисов, на которые у нас так любят делать ставку. Опять же, позавчера руководство было уверено, что в Казахстане все потухнет быстро. Мы начали Вам помогать, потому что уверены: насилие в адрес силовиков и сотрудников ФСИН может потерять берега и поджечь страну так, что не потушим.

Если сценарий со сбежавшими зеками-мародерами захотят реализовать - вся надежда на то, что воровской мир не допустит развития казахского сценария.

И по воровскому миру: воры между собой общаются, игнорируя границы. Информацию об использование заключенных для погромов и мародерства скрыть полностью будет невозможно - вся надежда на воров, которые придадут ее огласке.

И архиважная деталь, которую и другие спецы из НАК точно подтвердят: объявлена контртеррористическая операция без указания о создании штаба координации.

Поясню: силовые и специальные ведомства в подобных случаях всегда подчинены штабу. Это могут быть разные подразделения разных ведомств, которые координируются единым центром в созданном для этого штабе, а у штаба всегда есть начальник. По-другому никогда не бывает. Но в Казахстане КТО объявлена, а начштаба и самого штаба - нет.

Здесь одно из двух: или на самом деле никакой КТО нет, или КТО ведется и координируется внешним штабом, который нельзя указывать (об этом сообщим позже).

В целом, ситуация операции без штаба - нонсенс. Мы сами в работе ВСЕГДА выявляем систему штаба изучаемого объекта по любой операции. Даже стандартная ЧС требует создания штаба по контролю за устранением".

У нас нет оснований не доверять этому источнику, который на протяжении последних 2 лет сообщал нам достоверную информацию. Мы считаем принципиально важным опубликовать полный текст письма с учётом его исторического значения. Из этого письма следует, что с самого начала спецслужбы России и Казахстана планировали реализовать гибридный сценарий мягкого поглощения Россией Казахстана под предлогом "союзнической помощи", и в настоящее время мы призываем международное сообщество и журналистов проверить достоверность этой информации, которая имеет, на наш взгляд, ключевое значение для анализа и правильной оценки происходящего в эти дни.

Мы призываем повторно власти РФ в срочном порядке вывести войска и отозвать спецназ ГРУ и ФСБ, агентуру СВР и десант, а также подконтрольные Кремлю и ФСБ т.н. "ЧВК", которые де-факто финансирует само государство через коррупционные схемы (изначально по ряду госконтрактов завышают цены и позволяют якобы независимым предпринимателям выводить в обнал до 35-40% от сумм ГК с последующей передачей "откатов" кураторам этих ЧВК).

Эта геополитическая авантюра и важно её прекратить незамедлительно.

Также мы призываем спецслужбы России, Беларуси и Казахстана прекратить агентурную работу в среде заключённых и отказаться от использования капо и негласных агентов в тайных оперативных комбинациях. Всё тайное станет явным и все преступления против человечества и человечности будут со временем разоблачены.


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URL: https://www.vb.kg/412067
Теги:
заключенные, Казахстан, митинг, Россия
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