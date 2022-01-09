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Полиция Казахстана задержала около 300 человек при попытке перейти границу

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- Алина Мамаева
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Правоохранительные органы Казахстана задержали порядка 300 человек, которые пытались перейти государственную границу на автотранспорте и пешком. Об этом говорится в заявлении и. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, сообщает ТАСС.

"При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег как в отечественной, так и иностранной валюте", - сообщил Тургумбаев.

По его словам, 6 и 7 января в городах Тараз и Талдыкорган были предприняты неоднократные попытки вооруженного нападения и захвата следственных изоляторов, где содержатся особо опасные преступники. Однако все атаки полицейскими были отражены.

"Одновременно с целью завладения оружием были осуществлены многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью на территориальные департаменты полиции Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областей и города Шымкента. А в Алматы - на департамент полиции и три его районных подразделения", - информировал глава МВД.

Он отметил, что также были предприняты попытки нападения на войсковые части и блокпосты Министерства обороны с целью завладения оружием и боевой техникой.


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URL: https://www.vb.kg/412070
Теги:
граница, Казахстан, массовые беспорядки
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