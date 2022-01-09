Представитель Назарбаева заявил, что он добровольно передал свои полномочия

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев принял решение передать пост главы Совбеза Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву для оперативного реагирования в ходе беспорядков, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря лидера нации Айдоса Укибая.

"Как я ранее заявлял, Елбасы (лидер нации) все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", - сообщил Укибай в воскресенье.

По его словам, Назарбаев и Токаев всегда были "по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации".

Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что стал председателем Совета безопасности республики. Ранее Совбез страны возглавлял лидер нации Нурсултан Назарбаев.