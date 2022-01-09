Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 96.10 - 96.60

Представитель Назарбаева заявил, что он добровольно передал свои полномочия

177  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев принял решение передать пост главы Совбеза Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву для оперативного реагирования в ходе беспорядков, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря лидера нации Айдоса Укибая.

"Как я ранее заявлял, Елбасы (лидер нации) все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", - сообщил Укибай в воскресенье.

По его словам, Назарбаев и Токаев всегда были "по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации".

Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что стал председателем Совета безопасности республики. Ранее Совбез страны возглавлял лидер нации Нурсултан Назарбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412075
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  