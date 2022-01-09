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Итальянского мафиози нашли спустя 20 лет благодаря фото на Google Maps

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- Алина Мамаева
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Полиция Италии арестовала 60-летнего босса сицилийской мафии Джоаккино Гаммино спустя 20 лет безуспешных розысков. Его задержание стало возможным благодаря Google Street View.

Джоаккино Гаммино был осужден за убийство и считался одним из самых разыскиваемых мафиози в Италии. Гаммино тогда перепутал прохожего с членом враждебной мафии и застрелил его.

После бегства из Италии мафиози в течение многих лет жил в городке Галапагар возле Мадрида . Там он женился, сменил имя на Мануэль. Преступник торговал овощами и содержал ресторан "Сицилийский ужин" с меню в стиле "Крестного отца".

Гаммино раскрыл свое местоположение случайно - его сфотографировала машина Google Maps. После того как кадр появился в сети, полицейские заметили, что мужчина очень похож на находящегося в розыске преступника.

Когда полицейские приехали задерживать итальянца, он был крайне удивлен. По его словам, на протяжении десяти лет он даже не звонил своей семье, чтобы не рисковать.


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URL: https://www.vb.kg/412078
Теги:
информационные технологии, технологии, мировая пресса, мировые новости, новости мира, новости планеты
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