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Чуйское ГУВД просит опознать жертву автонаезда

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ГУВД Чуйской области просит помощи в опознании жертвы автонаезда, совершенного 6 января примерно в 20 часов на 233-м км автодороги Алматы - Бишкек - Ташкент, напротив ж/м "Дордой-2". Там был совершен наезд на неустановленную женщину азиатской внешности в возрасте примерно 40-45лет.

В результате автонаезда женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам преступлений, предусмотренных статьей 312 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств") УК КР.

В настоящее время органами внутренних дел проводится соответствующая работа по установлению личности.

Приметы: плотного телосложения, возраст примерно 40-45 лет, рост около 160-165 см, волосы короткие темные.

Была одета: куртку красного цвета, клетчатый серый свитер с белыми ромбовидными вставками, свитер серого цвета с правой стороны в области груди имеется буква "М", штаны серого цвета с надписью "TNWR", гамаши черные утепленные, носки черные, ботинки коричневые. При себе имелся пакет с вещами - галоши и куртка.

Всех, кто может опознать женщину по указанным приметам и одежде, просят обратиться в органы внутренних дел Чуйской области:

деж. часть ГУВД Чуйской области: (0312) 43-01-27;

дежурная часть ОВД Аламудунского района: (0312) 36-35-27, (0312) 36-35-23, (0708) 555-229,0555-555-229 или 102.


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URL: https://www.vb.kg/412079
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