Масимов мог только помогать первой семье

Политик и экономист Мухтар Тайжан дал интервью Гульнар Бажкеновой, главному редактору ORDA.KZ. Приводим полный текст, опубликованный в Telegram-канале издания.

Г: - Как вы оцениваете события, которые потрясли нашу страну?

Т: - Сейчас решается, каким Казахстану быть в будущем, произойдет перезагрузка государственной системы, политическая и экономическая реформы или мы останемся как прежде.

Г: - У вас нет опасений, что, наоборот, наступит политическая реакция?

Т: - Вот мы сейчас и стоим перед вилкой, можем пойти по белорусскому сценарию, когда даже за лайк будут судить, или по пути реформ.

Г:- Что, по вашему мнению, происходит с семьей первого президента, что с ними будет дальше?

Т:- По моим ощущениям, их нет в стране. Если бы были, то давно вышли бы на телеэкраны. Сегодня Назарбаев говорит с нами устами своего пресс-секретаря, но если бы он был в стране, ему ничто не мешало бы выступить перед народом. И пресс-секретарь начал вещать от его имени якобы из Астаны только после того, как СМИ написали, что их нет в стране, как будто цель - опровергнуть это. И еще все мы видели, что из Алматы и Астаны в эти дни за границу вылетело 26 частных джетов. Ну кто это может быть, как не семья и ее приближенные?! Поэтому я считаю, что они за рубежом.

Г: - Как вы считаете, семья Назарбаевых сохранит свое влияние, политическое и экономическое?

Т: - Я думаю, что они потеряют свое влияние, потому что Казахстан уже никогда не будет прежним. Пролитая кровь как ничто другое меняет страну. И потом я вижу настрой президента Токаева, я все-таки знаю его приближенных и думаю, что 11 января мы услышим программную речь, где он расскажет, как собирается реформировать страну.

Г: - Теперь по заговору. Что вы думаете об аресте председателя КНБ Масимова? Нам хотят сказать, что он был главным заговорщиком? Вы в это верите?

Т: - Масимов, как независимая самостоятельная политическая фигура в стране, невозможна. И он сам всегда это знал. Он может быть только при ком-то, чьим-то помощником. Виновен он или нет, мы до суда не можем утверждать, но я не думаю, что он играл самостоятельную роль. Это невозможно. Он мог только помогать кому-то.

Г: - Кому? У вас есть предположения?

Т: - Предположения у меня есть. Он помогал кому-то из членов семьи первого президента. Больше некому, он всегда был их самым приближенным человеком.

Г: - Вам, наверное, известно, что 6 января на площади республики военные разогнали митинг. Мы взяли интервью у участников, и все рассказывают, что по мирным, безоружным людям открыли боевой огонь. Есть убитые, судя по очереди в морге, много.

Т:- Да, я читал рассказы очевидцев, журналиста Ардак Букеевой, что по безоружным людям открыли огонь. Я считаю, это подлежит исследованию, и если факт подтвердится, то те, кто стрелял и отдавал приказ, должны быть наказаны.

Г: - Как вы оцениваете ввод сил ОДКБ в Казахстан?

Т: - Отрицательно. У нас есть 60-тысячная армия, 100-тысячная полицейская армия, внутренние войска. Но, думаю, президент Токаев почувствовал заговор именно в силовых структурах, подтверждение чему мы потом увидели в виде ареста главы КНБ. Видимо, он почувствовал, что не может опираться на собственные силовые органы. Я надеюсь, что силы ОДКБ в численности 3000 солдат, как сказал сам президент, как сказал Абаев (зам. администрации президента), пришли на короткое время и задействованы только на охране объектов. Принимать участие в разгоне людей, тем более стрелять в наших людей, хоть преступников, хоть мирных, они не будут. Казахстан не должен потерять политическую независимость.

Г: - Какова, на ваш взгляд, роль в произошедшем Аблязова?

Т: - Я бы не стал переоценивать его роль, чтобы он там ни заявлял, сидя в Париже. Он и другие призывали народ выйти на площадь много лет, но народ, как океан - сегодня штиль, а завтра шторм, и никто не может предугадать погоду. Первоначальный выход людей на западе страны обусловлен тяжелейшими условиями жизни, народ доведен до точки, вот в чем причина. Аблязову не стоит преувеличивать свою роль.