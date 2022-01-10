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Власти Германии из-за "омикрона" ввели новые правила для въезда иностранцев

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Власти Германии из-за "омикрона" ввели новые правила для въезда иностранцев, сообщают СМИ со ссылкой на данные Uzbekistan Airways.

Теперь пассажиры от 6 лет и старше, прибывающие в Германию должны предъявить отрицательный результат теста на Covid-19, подтверждение о выздоровлении или сертификат о вакцинации (Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca, Pfizer) перед посадкой на рейс.

Тест на антиген должен быть сделан не более, чем за 48 часов до въезда в Германию, а ПЦР-тест не более, чем за 48 часов до вылета рейса.

При этом теперь заполнять цифровой бланк на сайте и находиться на карантине не требуется, так как Германия включила Узбекистан в "прочие зоны".

За нарушение правил может быть выставлен штраф в размере до 25 тысяч евро.


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URL: https://www.vb.kg/412094
Теги:
Германия
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