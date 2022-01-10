Психолог дала рекомендации по возвращению в рабочий ритм после праздников

Психолог, преподаватель эмоционально-образной терапии Светлана Ладейщикова дала рекомендации россиянам, как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников. Советами эксперт поделилась с "Мослентой".

Прежде всего, психолог порекомендовала возвращаться к работе постепенно. "Нужно относиться к себе бережно, дать время", - пояснила Ладейщикова, сравнив психику человека с постепенно заводящимся двигателем. По словам эксперта, у людей существует так называемая психологическая инерция - привыкнув к длительному отдыху, стремительно переключиться на рабочие задачи может быть сложно.

Психолог призвала не ругать себя за невозможность в сжатые сроки полноценно вернуться к работе. Лучшим подарком себе в этой ситуации может быть длительное восстановление на новогодних каникулах, которое позволит набраться сил перед трудовыми буднями.

Ранее клинический и семейный психолог Мария Бабушкина посоветовала россиянам уделять больше внимания себе на фоне тревожной мировой обстановки. Эксперт отметила, что необходимо включать в расписание время отдыха.