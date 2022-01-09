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Послу РК в КР вручили ноту в связи с задержанием кыргызстанца Рузахунова

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- Светлана Лаптева
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В связи с распространением в средствах массовой информации и социальных сетях видеосюжета о задержании кыргызстанца за якобы участие в массовых беспорядках, произошедших в Казахстане, сегодня, 9 января 2022 года, в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Рапиль Жошыбаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе встречи заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики А.Мадмаров вручил послу Республики Казахстан Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания гражданина Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время.

"Со своей стороны посол Казахстана сообщил, что озабоченность кыргызской стороны будет оперативно доведена до сведения руководства МИД РК, и обещал предоставить более детальную информацию в самое ближайшее время. Заверил, что в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин происшедшего.

Кроме того, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Н.Ниязалиев провел телефонные разговоры с заместителем министра иностранных дел РК М.Сыздыковым и послом Казахстана в КР Р. Жошыбаевым, в ходе которых выразил крайнюю обеспокоенность кыргызской стороны по ситуации, связанной с данным гражданином. Н.Ниязалиев призвал казахстанскую сторону публиковать проверенную и достоверную информацию относительно участия иностранных граждан в последних событиях в РК. Он также отметил необходимость своевременного информирования дипломатических представительств страны о задержаниях граждан Кыргызской Республики в соответствии с требованиями международных и двусторонних документов в сфере консульских сношений.

Помимо этого, директор департамента консульской службы МИД КР встретился с родственниками В.Рузахунова и проинформировал их о принимаемых мерах по выяснению всех обстоятельств, также заверил, что Министерство примет всевозможные меры по скорейшему освобождению данного гражданина.

В рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызстана за рубежом министерством принимаются все меры по оказанию всесторонней помощи каждому гражданину Кыргызстана, находящемуся на территории Республики Казахстан.

Вместе с тем министр иностранных дел КР Р. Казакбаев поддерживает постоянную прямую связь с руководством МИД Республики Казахстан и держит на постоянном особом контроле вопрос пребывания граждан КР, которые проживают и осуществляют свою трудовую деятельность на территории Республики Казахстан, в частности на рынках и в других сферах деятельности".


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URL: https://www.vb.kg/412096
Теги:
задержание, Казахстан, Кыргызстан, посол
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