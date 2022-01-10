Прогноз погоды с 10 до 13 января. Осадков не ожидается

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 10 по 13 января.

Бишкек

10 января Ночь -1 … -3 °C день -1 … +1 °С, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

11 января Ночь -1 … -3 °C день 1 … 3 °C, Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

12 января Ночь 0 … -2 °C день 6 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

13 января Ночь -1 … +1 °C день 5 … 7 °C, Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Ош

10 января Ночь -1 … +1 °C день 6 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

11 января Ночь 0 … 2 °C день 7 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

12 января Ночь 0 … 2 °C день 8 … 10 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

13 января Ночь 0 … 2 °C день 6 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

10 января Ночь -1 … -6 °C день -2 … +3 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

11 января Ночь -1 … -6 °C день 0 … 5 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

12 января Ночь 0 … -5 °C день 4 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

13 января Ночь -4 … +1 °C день 2 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Иссык-Кульская область

10 января Ночь -3 … -8 °C день 1 … 6 °C, ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах снег

11 января Ночь -3 … -8 °C день 1 … 6 °C, ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах снег

12 января Ночь -3 … -8 °C день 1 … 6 °C, ветер западный 4-9 м/с , в отдельных районах снег

13 января Ночь -3 … -8 °C день 0 … 5 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков