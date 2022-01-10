Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота

Узбекистан в ноябре 2021 года стал мировым лидером по продаже золота, сообщают СМИ со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Власти республики продали 21,5 тонны драгоценного металла. Данные за декабрь прошлого года пока не обнародованы, однако, судя по тенденциям последних лет, страна и здесь будет на заметных ролях.

Второе место по продажам золота с заметным отставанием заняла Турция с 7 тоннами, третье – Россия (3,1 тонны), четвертое Кыргызстан (1,4 тонны).

Лидерами по закупке золота для государственных резервов стали Казахстан (4,3 тонны), Польша (3,4 тонны), Индия (2,8 тонны).

Крупнейшим горнодобывающим предприятием Узбекистана, специализирующемся на добыче и переработке золота, является Навоийский ГМК. Объём его производства составляет около 80 тонн золота в год. Основная ресурсная база – крупнейший в мире по площади открытый золотой рудник Мурунтау.

Узбекистан традиционно входит в топ-10 стран мира по добыче золота. Так, в 2019 году страна добыла 94,6 тонны золота, а в 2020 году – 101,6 тонны. Это позволило Узбекистану занять восьмую строчку рейтинга.

В конце марта прошлого года Центральный банк Узбекистана впервые раскрыл объёмы продажи золота за 10 лет. Выяснилось, что страна экспортировала 687 тонн золота за 2010-2020 годы, в том числе 100 тонн за 2020 год.