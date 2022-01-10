В работе пунктов пропусков на кыргызско-казахской границе имеются изменения

Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ сообщает об изменениях в работе пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке границы.

По состоянию на 11 часов 30 минут 10 января пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы функционируют в следующем порядке:

"Ак-Тилек-автодорожный" (КР) - "Карасу-автодорожный" (РК) с ограничениями:

временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан; граждане Кыргызстана и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Ак-Тилек-автодорожный"; граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Ак-Тилек-автодорожный"; грузовые транспортные средства пересекают КПП "Ак-Тилек-автодорожный" беспрепятственно, с учетом ограничений, связанных с COVID–19.

"Чалдыбар-автодорожный" (КР) – "Сыпатай Батыр автодорожный" (РК) с ограничениями:

временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызстана; граждане Кыргызстана и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Чалдыбар-автодорожный"; граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Чалдыбар-автодорожный"; грузовые транспортные средства пересекают КПП "Чалдыбар-автодорожный" беспрепятственно, с учетом ограничений, связанных с COVID-19.

"Ак-Жол-автодорожный" (КР)- "Кордай-автодорожный" (РК) с ограничениями:

временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики; граждане Кыргызстана и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Ак-Жол-автодорожный"; граждане Республики Казахстан, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Ак-Жол-автодорожный".

"Чон-Капка-автодорожный" (КР) в Таласской области – "Айша-Биби-автодорожный" (РК) с ограничениями:

временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызстана; граждане Кыргызстана и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Чон-Капка-автодорожный"; граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Чон-Капка-автодорожный"; грузовые транспортные средства, следующие транзитом по территории Казахстана, пересекают КПП "Чон-Капка-автодорожный" с учетом ограничений, связанных с COVID - 19.

"Каркыра-автодорожный" (КР) - "Кеген-автодорожный" (РК) с ограничениями:

временно ограничен въезд в Казахстан граждан кыргызстана;

только граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Каркыра-автодорожный".

По состоянию на 11 часов 30 минут 10 января скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы не зафиксировано.

Пограничная служба ГКНБ напоминает, что во всех пунктах пропуска продолжают действовать ограничения, связанные с COVID-19.