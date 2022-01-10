В работе пунктов пропусков на кыргызско-казахской границе имеются изменения

Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ сообщает об изменениях в работе пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке границы.
По состоянию на 11 часов 30 минут 10 января пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы функционируют в следующем порядке:
"Ак-Тилек-автодорожный" (КР) - "Карасу-автодорожный" (РК) с ограничениями:
- временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан;
- граждане Кыргызстана и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Ак-Тилек-автодорожный";
- граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Ак-Тилек-автодорожный";
- грузовые транспортные средства пересекают КПП "Ак-Тилек-автодорожный" беспрепятственно, с учетом ограничений, связанных с COVID–19.
"Чалдыбар-автодорожный" (КР) – "Сыпатай Батыр автодорожный" (РК) с ограничениями:
- временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызстана;
- граждане Кыргызстана и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Чалдыбар-автодорожный";
- граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Чалдыбар-автодорожный";
- грузовые транспортные средства пересекают КПП "Чалдыбар-автодорожный" беспрепятственно, с учетом ограничений, связанных с COVID-19.
"Ак-Жол-автодорожный" (КР)- "Кордай-автодорожный" (РК) с ограничениями:
- временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики;
- граждане Кыргызстана и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Ак-Жол-автодорожный";
- граждане Республики Казахстан, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Ак-Жол-автодорожный".
"Чон-Капка-автодорожный" (КР) в Таласской области – "Айша-Биби-автодорожный" (РК) с ограничениями:
- временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызстана;
- граждане Кыргызстана и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Чон-Капка-автодорожный";
- граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Чон-Капка-автодорожный";
- грузовые транспортные средства, следующие транзитом по территории Казахстана, пересекают КПП "Чон-Капка-автодорожный" с учетом ограничений, связанных с COVID - 19.
"Каркыра-автодорожный" (КР) - "Кеген-автодорожный" (РК) с ограничениями:
временно ограничен въезд в Казахстан граждан кыргызстана;
только граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Каркыра-автодорожный".
По состоянию на 11 часов 30 минут 10 января скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы не зафиксировано.
Пограничная служба ГКНБ напоминает, что во всех пунктах пропуска продолжают действовать ограничения, связанные с COVID-19.