Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 96.10 - 96.60

Министерство цифрового развития информирует о возобновлении работы ЦОН

213  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство цифрового развития сообщает о возобновлении работы центров обслуживания населения по республике. Все ЦОН начали функционировать в штатном режиме согласно графику работы: с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

Согласно анализу деятельности ЦОН, после длительных выходных обычно наблюдается увеличение количества обратившихся граждан за той или иной регистрационной услугой. В связи с чем МЦР просит запланировать свой визит в ЦОН с учетом возможного наплыва посетителей и согласно имеющимся срокам действия документов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412125
Теги:
ЦОН, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  