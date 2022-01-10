Министерство цифрового развития информирует о возобновлении работы ЦОН

Министерство цифрового развития сообщает о возобновлении работы центров обслуживания населения по республике. Все ЦОН начали функционировать в штатном режиме согласно графику работы: с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

Согласно анализу деятельности ЦОН, после длительных выходных обычно наблюдается увеличение количества обратившихся граждан за той или иной регистрационной услугой. В связи с чем МЦР просит запланировать свой визит в ЦОН с учетом возможного наплыва посетителей и согласно имеющимся срокам действия документов.