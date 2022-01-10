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В РТ вынесли приговор пяти женщинам за боевые действия в Афганистане

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Таджикские суды приговорили к длительным срокам тюремного заключения пятерых женщин за участие в боевых действиях в Афганистане. Власти официально не раскрывают все подробности уголовных дел.

Осведомлённый источник сообщил Радио Озоди, что эти женщины были доставлены прошлым летом из Афганистана в Таджикистан. Главное обвинение, выдвинутое против них, - сотрудничество с экстремистской группировкой "Исламское государство", или ИГИЛ в Афганистане, однако адвокаты осуждённых и сами женщины это обвинение опровергают.

Хотя власти ещё не предоставили официально никакой информации по этим делам, Радио Озоди установило имена этих женщин и тюремные сроки, к которым они были приговорены.

• Нозия Арбобова – 14 лет;

• Наргиза Халимова – 14 лет;

• Фарида Маджидова – 14 лет;

• Дилафруз Ризоева – 12 лет;

• Олима Камолова – 12 лет.

По информации источников, женщины были экстрадированы из Афганистана в Таджикистан 8 июля прошлого года и осуждены в сентябре-октябре 2021 года. Их приговоры вынесены судами города Душанбе, столичного района Сино и города Вахдат.

История Олимы

Из пяти таджикских женщин, осужденных за участие в боевых действиях в Афганистане, лишь только информация об Олиме Камоловой стала ранее доступной для СМИ. В сентябре прошлого года городской суд Вахдата приговорил ее к 12 годам лишения свободы. Судья Хайрулло Хабибуллозода во время вынесения приговора объявил, что Олима Камолова признана виновной в наемничестве - участии в боевых действиях на территории других государств (статья 401, прим. 1 УК). Ее родные говорят, что Олима никогда не участвовала в боевых действиях.

7 января Верховный суд Таджикистана отклонил кассационную жалобу Олимы Камоловой и оставил в силе приговор суда первой инстанции. Власти обвинили Камолову в том, что она вместе с мужем в конце 2015 года выехала из России в Азербайджан, а уже оттуда в Тегеран и далее - в Кабул и Нангархар.

В уголовном деле этой жительницы Вахдата также утверждается, что она воевала в составе экстремистской группировки "Исламское государство" против афганских правительственных сил. Адвокат Олимы Камоловой Шабнам Искандар заявила 7 января Радио Озоди, что обвинения властей беспочвенны и что "само дело и судебный процесс носили формальный и однообразный характер".

Адвокат: муж угрожал ей

Адвокат Шабнам Искандар отметила, что власти не нашли доказательств участия ее подзащитной в боевых действиях в Афганистане. По ее словам, муж увез Олиму Камолову в Иран в 2015 году под предлогом лечения дочери. "В Тегеране муж сказал Олиме, что нужно съездить в Афганистан, чтобы посетить святые места. Олима не хотела ехать, но ее муж стал угрожать ей, что разведется с ней, и из-за страха она согласилась", - говорит Шабнам Искандар.

Подтвердить эту информацию или перепроверить из независимых источников невозможно. Власти же никаких подробностей не сообщают.

Олима Камолова была экстрадирована в Таджикистан из Афганистана 8 июля прошлого года вместе с четырьмя детьми. По словам ее родственников, власти пока не предоставили детей Олимы им на попечение и держат их в государственных домах-интернатах.

Одни в Ираке, другие в Сирии

В Афганистане активно действует так называемое Хуросонское отделение группировки "Исламское государство". После разгрома этой экстремистской группировки в 2015 году в Сирии и Ираке часть граждан Таджикистана переправилась в Афганистан и присоединилась к этой группировке.

До этого несколько таджикских женщин были приговорены к длительным срокам тюремного заключения в Ираке за членство в ИГИЛ и сотрудничество с этой экстремистской группировкой. Однако лишение свободы пяти женщин за участие в войнах за пределами Таджикистана - это довольно редкое явление в нашей стране.

Еще одна группа женщин из Таджикистана после разгрома ИГИЛ попала в руки курдских сил самообороны и содержится в лагерях в Сирии. Эти женщины неоднократно жаловались на тяжелые условия их содержания и призывали правительство Таджикистана репатриировать их на родину. Власти пообещали всех их вернуть, но не сказали когда это произойдет.


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URL: https://www.vb.kg/412126
Теги:
Афганистан, суд, Таджикистан
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