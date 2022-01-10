Часть Великой Китайской стены рухнула из-за землетрясения

Участок Великой Китайской стены длиной около двух метров рухнул после землетрясения. Об этом передает Global Times.

Землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Эпицентр находился в 114 километрах от места обрушения.

По данным издания, землетрясение произошло в малонаселенной местности, однако подземные толчки ощущались в нескольких крупных городах. В результате происшествия девять человек получили ранения. Информации о погибших не поступало. Пострадала Великая Китайская стена. Специалисты уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.