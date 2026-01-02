Погода
В Иссык-Атинском районе задержали водителя за смертельный наезд

В Иссык-Атинском районе задержан водитель грузового автомобиля, подозреваемый в совершении смертельного наезда на подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 января примерно в 00:50 на 23 км + 850 м внутренней автодороги Бишкек–Торугарт. Грузовой автомобиль красного цвета совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 312 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств). В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ДТП было совершено грузовым автомобилем марки SHACMAN красного цвета.

Подозреваемым оказался гражданин Р.Б., 1995 года рождения, житель села Красная-Речка, который водворен в ИВС.

Установлено, что погибший - житель села Дмитриевка Н.А., 2010 года рождения. В ночь происшествия он выехал на велосипеде в город Кант для встречи с друзьями. Двигаясь по краю проезжей части в направлении города, подросток был сбит грузовиком, который выехал на третью полосу, ближе к обочине.

Расследование уголовного дела продолжается.


