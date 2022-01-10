Кыргызстанцы продолжают оказывать помощь жителям Алматы продуктами питания

Кыргызстанские активисты из разных районов Чуйской области организовали помощь Казахстану продуктами питания. В частности, продукты доставляются жителям Алматы, из которых в первую очередь их получают пенсионеры, кормящие матери, многодетные семьи и инвалиды.

Организаторами благородной акции, особенно если вспомнить, что из кыргызстанцев пытаются сделать террористов, являются активисты Нургуль Усеинова, владелец пекарни Данияр Магомедов, глава ОФ "Тилекмат аке" Тилек Усупов и многие другие неравнодушные граждане.

Также помощь собрали представители дунганской диаспоры в Кыргызстане.