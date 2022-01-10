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Кыргызстанцы продолжают оказывать помощь жителям Алматы продуктами питания

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызстанские активисты из разных районов Чуйской области организовали помощь Казахстану продуктами питания. В частности, продукты доставляются жителям Алматы, из которых в первую очередь их получают пенсионеры, кормящие матери, многодетные семьи и инвалиды.

Организаторами благородной акции, особенно если вспомнить, что из кыргызстанцев пытаются сделать террористов, являются активисты Нургуль Усеинова, владелец пекарни Данияр Магомедов, глава ОФ "Тилекмат аке" Тилек Усупов и многие другие неравнодушные граждане.

Также помощь собрали представители дунганской диаспоры в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/412140
Теги:
гуманитарная помощь, Казахстан, Кыргызстан
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