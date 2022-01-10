Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 96.10 - 96.60

Российский политик: Транзита власти в Казахстане не случилось

703  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Николай Платошкин, историк, лидер движения "За новый социализм" ,прокомментировал в эфире "Эха Москвы" выступление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, пообещавшего предоставить доказательства того, что последние события в РК – результат деятельности террористов.

"Хотелось бы увидеть всех этих террористов. Хоть одного из них. Пока только кыргызского музыканта джазового забили до полусмерти, и он признался, что он террорист. Потом выяснилось, что он на концерт просто туда приезжал [в Алматы], как обычно. Где все эти террористы? И самое главное: ОДКБ может использоваться только в том случае, если эти террористы прибыли с территории другого государства, внешняя агрессия. Где это государство? Как его зовут? И против этого государства тогда и должен был действовать ОДКБ. Пока только "художественный свист": 20 тысяч террористов, 50 тысяч курьеров и прочее. Чепуха это", - заявил Платошкин.

Кроме того, он считает, что никакого транзита власти в Казахстане не происходило.

"В Казахстане нет никакого транзита. Назарбаев, как оставался у власти, так и остается. Ничего не поменялось: Токаев – это человек для телевизора", - сказал историк.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412143
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  