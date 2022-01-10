Российский политик: Транзита власти в Казахстане не случилось

Николай Платошкин, историк, лидер движения "За новый социализм" ,прокомментировал в эфире "Эха Москвы" выступление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, пообещавшего предоставить доказательства того, что последние события в РК – результат деятельности террористов.

"Хотелось бы увидеть всех этих террористов. Хоть одного из них. Пока только кыргызского музыканта джазового забили до полусмерти, и он признался, что он террорист. Потом выяснилось, что он на концерт просто туда приезжал [в Алматы], как обычно. Где все эти террористы? И самое главное: ОДКБ может использоваться только в том случае, если эти террористы прибыли с территории другого государства, внешняя агрессия. Где это государство? Как его зовут? И против этого государства тогда и должен был действовать ОДКБ. Пока только "художественный свист": 20 тысяч террористов, 50 тысяч курьеров и прочее. Чепуха это", - заявил Платошкин.

Кроме того, он считает, что никакого транзита власти в Казахстане не происходило.

"В Казахстане нет никакого транзита. Назарбаев, как оставался у власти, так и остается. Ничего не поменялось: Токаев – это человек для телевизора", - сказал историк.