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Лукашенко предложил странам ОДКБ помочь военной техникой Таджикистану

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Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания с главами стран ОДКБ предложил оказать военную поддержку Таджикистану, чтобы избежать повторения казахстанского сценария. Об этом сообщает издание tsargrad.tv.

"Президент Таджикистана просит поддержки военной техникой, и нам надо это сделать. Не хотелось бы, чтобы ситуация повторилась и в Таджикистане", - отметил глава государства.

По словам Лукашенко, в своё время именно Эмомали Рахмон предупреждал о спящих террористических ячейках в Казахстане.

Не нужно стесняться Запада, Америки. Будем смотреть по сторонам - свернем шею. Когда у них проблемы, они не думают о демократии. Нам тоже следует это учесть. На Западе отслеживают ситуацию. Два дня держали паузу, потом посыпались заявление о демократии, свободе и так далее. ОДКБ нарушил их планы.


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URL: https://www.vb.kg/412144
Теги:
Беларусь, Таджикистан, Александр Лукашенко
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