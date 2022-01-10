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В Узбекистане после выявления "омикрон"-штамма усилили карантинные меры

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В Узбекистане 7 января выявили "омикрон" - новый штамм COVID-19. Им оказался инфицирован прибывший в страну иностранец. Спустя два дня специальная республиканская комиссия по борьбе с COVID-19 заявила об усилении карантинных мер в республике, сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, в общественных местах усиливается контроль за ношением защитных масок, соблюдением социальной дистанции и правил личной гигиены.

Комиссия обязала руководителей всех организаций, предприятий, учреждений, крупных торговых центров, супермаркетов и развлекательных заведений обеспечить контроль наличия масок у сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции и измерение температуры тела на входе. Все сотрудники должны быть вакцинированы.

В стране ускорят вакцинацию. Непривитым студентам велено вакцинироваться во время каникул, которые продлены до 24 января. Руководители вузов будут нести личную ответственность за допуск к занятиям невыполнивших это требование студентов.

Министерствам, ведомствам, другим государственным структурам и хозяйственным объединениям запрещена организация каких-либо мероприятий.

С 15 января все прибывающие в Узбекистан из-за рубежа должны предоставлять справку о сданном минимум за 48 часов до прибытия ПЦР-тесте с отрицательным результатом. При отсутствии такой справки можно будет сдать экспресс-тест на коронавирус в аэропорту, на вокзале или в пункте пропуска границы.

По данным Минздрава на 9 января с начала пандемии в Узбекистане зафиксировали 200,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 389 чел. - впервые с 22 октября, когда начался спад заболеваемости COVID-19. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Ташкенте (192), Ташкентской области (51) и Самарканде (44). Меньше всего – в Каракалпакстане и Сурхандарьинской области, где выявлено по одному случаю.

Число скончавшихся от COVID-19 достигло 1497 человек.


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URL: https://www.vb.kg/412147
Теги:
Узбекистан, коронавирус, карантин
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