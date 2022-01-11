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В Москве неизвестные подожгли бытовки мигрантов

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На строительной площадке жилого комплекса (ЖК) "Дубровка" в Новой Москве неизвестные подожгли бытовки мигрантов. Видеозапись опубликовали в группе "Новости из мира вечной борьбы" во "ВКонтакте".

На данный момент нет информации о том, кто является поджигателем. Также пока не сообщалось о жертвах ЧП. По словам местных жителей, за последние три месяца на территории района произошло как минимум две массовые драки, а также были зафиксированы домогательства со стороны иностранных граждан к жительницам комплекса.


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URL: https://www.vb.kg/412151
Теги:
миграция, Москва
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