В Ашгабате увеличиваются очереди за хлебом и отменяют субсидированные цены

В Туркменистане острой проблемой остаётся снабжение населения мукой и хлебом. В столице по утрам перед продуктовыми магазинами образовываются огромные очереди за хлебом, но хлеба на всех не хватает. В то время как правительство без официального уведомления сокращает субсидии на продовольственные пайки, хлеб становится основным продуктом питания для все большей части населения страны.

Покупка хлеба и муки с начала года стала настоящим испытанием для жителей страны. По последним сообщениям корреспондентов Азатлыка, в последние дни в Ашгабате перед магазинами существенно увеличились очереди за хлебом. Многим, отстояв очередь, не удается купить хлеба.

Хлеб становится основным, а в некоторых семьях единственным продуктом в рационе питания все у большей части населения Туркменистана.

"Много людей питаются в основном хлебом. Чай с хлебом, маргарин с хлебом. На разнообразие продуктов рассчитывать не приходится, зарплаты в Туркменистане на больше не хватает", - говорит житель, беседовавший с "Азатлыком" анонимно.

Ситуация обострилась с начала года. Очереди за хлебом в столице начинаются ранним утром. Корреспонденты отмечают, что людей в очередях стало намного больше. И многим не достаётся хлеба.

Между тем с начала года существенно сократился список продуктов, предоставляемых населению в пайках по субсидированным ценам.

"Сейчас в пайках осталось два куриных окорочка и яйца", сообщил 9 января корреспондент "Азатлыка", отметив, что при выдаче продавцы сообщили, что это на целый месяц.

По словам корреспондента, во время последней раздачи продуктовых пайков жителей предупредили, чтобы они не ходили по магазинам и в Министерство торговли и не спрашивали, когда будут субсидированные продукты. Также сообщили, что с февраля отменят субсидии на куриные яйца и окорочка.

Список продуктов по субсидированным ценам сократился в конце декабре, когда растительное масло и сахар, включенные в продуктовый паек, продавались по коммерческой цене, вдвое выше субсидированной.

Между тем независимое издание Turkmen.news сообщает об отмене развоза продуктовых пайков по домам. Причина - цены в госмагазинах и у частников сравнялись, отмечает издание.

Некоторые жители Ашгабата говорят, что об отмене пайков им сообщил домком. Другие жители столицы заявляют, что приобрести паек все еще можно, но его цена равняется стоимости продуктов на рынке, поэтому в этом нет смысла. Источники в Туркменабаде утверждают, что у них цены пайков сейчас даже выше рыночных, говорится в сообщении, опубликованном 7 января на сайте Turkmen.news.

Развоз продуктовых пайков по субсидированным ценам осуществляется только в Ашгабате. В остальных частях Туркменистана, чтобы купить хлеб, муку и растительное масло по фиксированной ниже рыночной цене, население вынуждено стоять в очередях. В областных центрах количество продуктов в последние месяцы резко сократилось. В районах субсидированные продукты не продают месяцами.

Рост коммерческих цен в стране продолжается.

Turkmen.news отмечает, что резкий разрыв между фиксированной стоимостью продуктов в госмагазинах и рыночными ценами объясняется, в частности, жесткой политикой властей Туркменистана в отношении доллара. Размер зарплат, пенсий, пособий, прожиточного минимума рассчитывается по официальному курсу, поэтому большинство граждан не могут позволить себе покупать продукты на рынках.

Центральный банк Туркменистана в течение 7 лет удерживает официальный курс маната на уровне 3,5 маната за 1 доллар США. При этом обменный курс на "черном рынке" в шесть раз выше. Очередной рост стоимости доллара произошел в начале года.

В октябре 2021 года президент Туркменистана подписал указ о повышении с 1 января 2022 года зарплат, пенсий, государственных пособий и стипендий. Документ устанавливает минимальный размер заработной платы в стране в размере 1050 манатов, базовую величину для определения минимального размера пенсий в размере 410 манатов и базовую величину для исчисления государственных пособий в размере 390 манатов.