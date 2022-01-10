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Миротворческий контингент Кыргызстана выполняет свою миссию в Казахстане

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- Светлана Лаптева
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Прибывший в Республику Казахстан миротворческий контингент из состава Вооруженных сил Кыргызской Республики выполняет свою миссию.

По сообщению управления по информационной работе Минобороны КР, кыргызские военнослужащие осуществляют охрану важного стратегического объекта г. Алматы (РК) - ТЭЦ-2.

Миротворцы Кыргызстана осуществляют миротворческую деятельность на территории соседней республики на основании решения Жогорку Кенеша КР, Указа президента КР и в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г.

Основной задачей миротворческих сил государств-членов ОДКБ является охрана и оборона особо важных и стратегических объектов на период их краткосрочного пребывания в Казахстане.


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URL: https://www.vb.kg/412158
Теги:
Казахстан, армия, Кыргызстан
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