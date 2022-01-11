В Бишкеке установили 26 новых светофоров (список)

В Бишкеке на наиболее оживленных участках дорог установлено 26 светофоров, из них 20 транспортных и 6 пешеходных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На сегодняшний день построены и переданы на баланс эксплуатирующей организации ГП "СМЭУ ГУОБДД МВД КР 18 светофоров по адресам:
1. перекрёсток улиц Элебесова и Курманалиева;
2. перекрёсток улиц Суюнбаева и Токтогула;
3. перекрёсток улиц Московская и Тыныстанова;
4. перекрёсток улиц Уметалиева и Фрунзе;
5. перекрёсток улиц Боконбаева и Шопокова около СШ №67;
6. перекрёсток улиц Профсоюзная и Кайназаровой;
7. перекрёсток улиц Токтогула и Гоголя;
8. перекрёсток улиц Токтогула и Шопокова;
9. перекрёсток улиц Орозбекова и Саадаева;
10. перекрёсток улиц М.Алыбаева и Жеткинчек около СШ №78 (ж/м "Колмо");
11. перекрёсток улиц Бакай-Ата и Ак-Талаа, возле СШ №85 (ж/м Бакай-Ата);
12. перекрёсток улиц Калыс-Ордо 11-Калыс-Ордо-109, возле СШ №86 ( ж/м Калыс-Ордо);
13. перекрёсток улиц Тыныстанова и Жумабек;
14. пешеходный светофор около СШ №91 по улице Оберон 10 (ж/м "Кара-Жыгыч");
15. ул. Гагарина 11, СШ №25 (пеш.)
16. пешеходный светофор по улице 7 Апреля в микрорайоне "Улан 2";
17. пешеходный светофор возле СШ №17 по ул. Суеркулова, 4 мкр.;
18. пешеходный светофор по улице Юнусалиева напротив жилого комплекса Мега-Сити.
Восемь светофоров работает в тестовом режиме. Также установлено 27 звуковых светофоров для лиц с ОВЗ, это помогает людям с плохим зрением и незрячим, понять, когда можно безопасно перейти дорогу.
Отмечается, что список сформирован по обращениям горожан, предложениям районных акимиатов и с учетом заключения отдела дорожного надзора УОБДД столицы.