В Бишкеке установили 26 новых светофоров (список)

В Бишкеке на наиболее оживленных участках дорог установлено 26 светофоров, из них 20 транспортных и 6 пешеходных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день построены и переданы на баланс эксплуатирующей организации ГП "СМЭУ ГУОБДД МВД КР 18 светофоров по адресам:

1. перекрёсток улиц Элебесова и Курманалиева;

2. перекрёсток улиц Суюнбаева и Токтогула;

3. перекрёсток улиц Московская и Тыныстанова;

4. перекрёсток улиц Уметалиева и Фрунзе;

5. перекрёсток улиц Боконбаева и Шопокова около СШ №67;

6. перекрёсток улиц Профсоюзная и Кайназаровой;

7. перекрёсток улиц Токтогула и Гоголя;

8. перекрёсток улиц Токтогула и Шопокова;

9. перекрёсток улиц Орозбекова и Саадаева;

10. перекрёсток улиц М.Алыбаева и Жеткинчек около СШ №78 (ж/м "Колмо");

11. перекрёсток улиц Бакай-Ата и Ак-Талаа, возле СШ №85 (ж/м Бакай-Ата);

12. перекрёсток улиц Калыс-Ордо 11-Калыс-Ордо-109, возле СШ №86 ( ж/м Калыс-Ордо);

13. перекрёсток улиц Тыныстанова и Жумабек;

14. пешеходный светофор около СШ №91 по улице Оберон 10 (ж/м "Кара-Жыгыч");

15. ул. Гагарина 11, СШ №25 (пеш.)

16. пешеходный светофор по улице 7 Апреля в микрорайоне "Улан 2";

17. пешеходный светофор возле СШ №17 по ул. Суеркулова, 4 мкр.;

18. пешеходный светофор по улице Юнусалиева напротив жилого комплекса Мега-Сити.

Восемь светофоров работает в тестовом режиме. Также установлено 27 звуковых светофоров для лиц с ОВЗ, это помогает людям с плохим зрением и незрячим, понять, когда можно безопасно перейти дорогу.

Отмечается, что список сформирован по обращениям горожан, предложениям районных акимиатов и с учетом заключения отдела дорожного надзора УОБДД столицы.