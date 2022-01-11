Родственники и милиция разыскивают 25-летнюю Алину Абдумомунову

В Джалал-Абадской области разыскивается 25-летняя Абдумомунова Алина Эмильбековна, жительница села Алма Шайданского сельского округа Ноокенского района.

УВД Джалал-Абадской области, сообщает, что Алина вышла из дома около 8:30 утра 6 января 2022 года и пропала без вести.

Родственники и милиция просят общественность помочь в ее розыске.

Приметы: Рост 165-170 см, лицо светлое, глаза и волосы черные, могут быть покрыты платком.

В день исчезновения Алина была одета в синюю шапку, шарф, желтую куртку и черные брюки.

Любую информацию о пропавшей девушке просят сообщать по телефонам: 102, (03734) 5 05 44, 0555 00 31 00, 0771 46 04 61.