Жители Престатина снялись обнаженными ради урн в виде китовых хвостов

Жители британского города Престатин сфотографировались без одежды, чтобы собрать деньги на огромные урны для мусора. Об этом пишет Daily Star.

Инициатором проекта стала 51-летняя Салли Смарт, в прошлом занимавшаяся свадебной фотосъемкой. Когда началась пандемия COVID-19, она осталась без заказов и по совету знакомых решила сделать календари с фотографиями голых горожан. По ее словам, мужчины нервничали сильнее женщин, когда им приходилось сниматься обнаженными.

В съемках приняли участие сотрудники местных магазинов, кафе и ресторанов, члены женской команды Северного Уэльса по роллер-дерби, а также победительница конкурса красоты "Мисс Русалка - Уэльс", для участия в котором нужно уметь плавать.

Календарь будут продавать по десять фунтов стерлингов.

Деньги, вырученные от продажи календарей, пойдут на украшение города двухметровыми урнами в виде китовых хвостов. Их придумал южноафриканский художник Яха Потгитер.