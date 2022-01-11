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Акылбек Жапаров поручил к 8 марта закончить подготовку систем ирригации

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- Алина Мамаева
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Акылбек Жапаров поручил завершить работы по очистке каналов и запуску ирригационных сетей к 8 марта текущего года. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел рабочее совещание по подготовке к вегетационному периоду 2022 года.

В ходе совещания были обсуждены конкретные планы работ по восстановлению и ремонту ирригационных сетей и каналов по всей территории республики.

"Все работы по очистке каналов и запуску ирригационных сетей должны быть завершены к 8 марта текущего года, при этом каждый аким должен иметь конкретный план действий по подготовке к вегетационному периоду, разработанный совместно с Министерством сельского хозяйства", - отметил председатель кабмина.

Отметим, что в связи с эпидемиологической ситуацией совещание прошло с участием полномочных представителей президента, а также глав местных государственных администраций - акимов районов в режиме видеоконференцсвязи.


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URL: https://www.vb.kg/412196
Теги:
Акылбек Жапаров, ирригация, Кыргызстан, Кабинет министров, кабмин
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