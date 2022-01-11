В России могут ввести продуктовые карточки для малообеспеченных россиян из-за роста цен на продукты, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Об этом сообщают РИА Новости.

"Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки", - пояснил он.

По словам экономиста, бояться этого не стоит, потому что многие страны используют такую практику. Например, в США миллионы граждан пользуются ими. Однако в России к продуктовым карточкам относятся иначе и считают их позором, добавил Гринберг.