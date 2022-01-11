Гарик Харламов госпитализован с температурой 39,6 градуса

Резидент Comedy Club Гарик Харламов попал в больницу с температурой 39,6 градуса. Артиста положили под капельницу. Об этом сам Харламов сообщил у себя в Instagram-аккаунте.

"Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ни х… вообще, кроме странного желания выложить это тут. На х… оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел… не болейте!", - написал Харламов.

Свои слова артист подтвердил фотографией в больничной палате.