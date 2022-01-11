Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 96.10 - 96.60

Гражданина КР возвратили из Таджикистана

211  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области вернули в Кыргызстан гражданина КР, ранее задержанного на территории Таджикистана. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы.

Уточняется, что 1 ноября 2021 года на участке дороги Арка - Борбордук Лейлекского района Баткенской области сотрудники ГКНБ Республики Таджикистан задержали гражданина Кыргызстана Р.Исмаилова, 1992 г.р.

Благодаря мерам, принятым аппаратом пограничных представителей ПС ГКНБ по Баткенской области, гражданин Р. Исмаилов был возвращен на родину 10 января 2021 года через пункт пропуска "Кулунду-автодорожный", расположенный в Лейлекском районе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412200
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  