Гражданина КР возвратили из Таджикистана

Пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области вернули в Кыргызстан гражданина КР, ранее задержанного на территории Таджикистана. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы.

Уточняется, что 1 ноября 2021 года на участке дороги Арка - Борбордук Лейлекского района Баткенской области сотрудники ГКНБ Республики Таджикистан задержали гражданина Кыргызстана Р.Исмаилова, 1992 г.р.

Благодаря мерам, принятым аппаратом пограничных представителей ПС ГКНБ по Баткенской области, гражданин Р. Исмаилов был возвращен на родину 10 января 2021 года через пункт пропуска "Кулунду-автодорожный", расположенный в Лейлекском районе.