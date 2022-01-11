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В Приморье на фото попал тигр "с семью лапами"

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- Наталья Крайнова
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Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал фотозагадку, на снимке виден необычный тигр: с четырьмя обычными лапами и тремя – маленькими.

"Тигр с 7 лапами попал на фото. Конечно, на самом деле это мама и котенок - ему всего около 2 месяцев! Детеныши амурского тигра в таком возрасте крайне редко фиксируются камерами - из-за осторожности матерей.

Плотность амурского тигра на "Земле леопарда" – одна их самых высоких в Приморье и самая высокая среди заповедников и нацпарков России. Здесь зафиксирован 41 тигр. Собранные данные говорят о нормальной рождаемости и общем благополучии редкого хищника.

Для сбора этих и других данных о редких животных сотрудники "Земли леопарда" используют крупнейшую в России сеть фотоловушек – более 450 портативных камер, которые закрепляются в лесу и автоматически срабатывают на движение в кадре. Собранные с их помощью материалы позволяют не только оценивать количество животных, но и изучать образ жизни таинственных обитателей уссурийской тайги", - сообщили сотрудники природного парка.


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URL: https://www.vb.kg/412201
Теги:
Россия, фотография, животные
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