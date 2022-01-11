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Кыргызстан будет сотрудничать с Венгрией в сфере инноваций

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 11 января, директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева встретилась с послом Венгрии в Кыргызстане Шандором Дороги.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере инноваций и развития экосистемы стартапов.

Рахат Керимбаева предложила расширить сотрудничество в области инноваций и обучения молодежи из регионов инновационным направлениям. Кроме того, директор предложила рассмотреть возможность организации мероприятия по популяризации инновационной деятельности в Кыргызстане с участием специалистов из Венгрии.

Посол Шандор Дороги отметил, что вопросами инноваций в Венгрии занимается Министерство инноваций, также было отмечено, что сотрудничество в области инноваций может стать перспективным направления в двусторонних отношениях между нашей страной и Венгрией.

В заключении Рахат Керимбаева пригласила господина посла посетит инновационный центр при Кыргызпатенте.


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URL: https://www.vb.kg/412206
Теги:
Кыргызпатент, Венгрия, Кыргызстан
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