Сборная MegaCom – чемпион турнира по мини-футболу "FUT-Лига"

Сборная команда MegaCom завоевала чемпионский титул по итогам сезона "Осень - 2021" Премьер-дивизиона крупнейшего любительского турнира по мини-футболу "FUT-Лига".

По результатам финальных игр команда заняла 1-е место (среди 16 команд) и была удостоена специальных наград, врученных спортсменам в торжественной обстановке руководством ЗАО "Альфа Телеком" в преддверии Нового года.

С 5 сентября по 5 декабря 2021 года сборная MegaCom сыграла 15 матчей (12 из которых завершились победой, два – поражением, один – вничью), в сумме набрав 37 баллов.

Напомним, сборная MegaCom участвует в любительском чемпионате "FUT-Лига" с 2009 года. В копилке команды, не считая "золота" завершившегося турнира, – медали за 1-е и 3-е места сезонов турнира 2018, 2019 и 2020 годов.

Компания MegaCom поздравляет коллег с чемпионским титулом и желает дальнейших спортивных успехов и уверенных побед!