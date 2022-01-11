В России квартиры подорожали в среднем на 32 процента

В России за 2021 год новостройки в крупных российских городах подорожали в среднем на 32 процента. Стоимость квадратного метра достигла 93,6 тысячи рублей. Такую сумму назвали специалисты портала "Мир квартир".

Цены на новостройки побили очередной рекорд, увеличившись в среднем по крупным городам России на треть. Стоимость квадратного метра поднялась во всех 70 исследованных городах с населением более 300 тыс. человек.

Больше всего за год подорожал квадратный метр в Сочи – практически вдвое. Это произошло из-за моратория на новое строительство, которое объявлено в городе. Похожая ситуация в Краснодаре, где рост составил за год 83,4 процента.

В десятку самых подорожавших городов вошли также Мурманск (+60,3 процента), Улан-Удэ (+53,2 процента), Тверь (+52,1 процента), Калининград (+49,9 процента), и Белгород (+47 процента).

Меньше всего в цене прибавили Хабаровск (+3,2 процента), Нижний Тагил (+7,4 процента), Махачкала (+9,1 процента), Тула (+15,6 процента), Екатеринбург (+16,3 процента), Ижевск (+16,9 процента) и Смоленск (+18,1 процента).

Сейчас лишь в 6 городах с населением более 300 тысяч человек стоимость средней квартиры дешевле 3 миллионов рублей: в Нижнем Тагиле (2,22 млн рублей), Магнитогорске (2,24 млн), Махачкале (2,81 млн), Оренбурге (2,81 млн), Кирове (2,88 млн) и Волжском (2,99 млн). Год назад таких городов было 19.

В целом по стране за год средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 93 563 руб./кв. м (+32,3 процента), средняя цена квартиры – 5,13 миллиона рублей (+28,1 процента).

"Такая высокая динамика на первичном рынке обусловлена дешевой льготной ипотекой, которая продолжает быть хорошим подспорьем покупателям жилья в российских городах. В столицах, где суммы кредита по ипотеке с господдержкой – 3 миллиона рублей – недостаточно для приобретения квартиры, действуют выгодные ипотечные предложения от застройщиков, которые поддерживают высокий спрос на недвижимость. Способствует повышению цен и растущая инфляция", – отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир".