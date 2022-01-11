В Бишкеке состоялось заседание городского штаба по подготовке к выборам

В Бишкеке состоялось первое заседание городского штаба по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам, которые запланированы на 27 февраля.

В ходе совещания обсуждены вопросы своевременного оказания содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-технического обеспечения проведения выборов.

Заседание штаба прошло под председательством председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабековой и мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, с участием глав районов, руководителей служб и структурных подразделений мэрии столицы, МТУ.

Нуржан Шайлдабекова выразила благодарность домкомам за ответственное отношение к выборному процессу. Вместе с тем, членам штаба напомнили о недопустимости вмешательства в выборный процесс муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий и территориальных управлений. Домкомам и квартальным запрещено работать на партии и индивидуальных кандидатов, предусмотрена их ответственность за такие действия.

Основные поручения штаба коснулись вопросов обеспечения УИК бесперебойным электроснабжением и интернетом, антисептическими средствами, контроля над пожарной безопасностью и охраны общественного порядка и создания условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что в Бишкеке развернуто 120 участковых избирательных комиссий: 60 участков в Первомайском районе и 60 в Свердловском.