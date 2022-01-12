Главврач больницы в Алматы рассказал об осаде больницы боевиками

Городская клиническая больница № 7 в Алматы находилась под осадой террористов три дня. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал главный врач ГКБ №7 Манас Рамазанов.

"Мы были в условиях блокады и осады с 5 по 8 января, почти в течение трех суток. Вокруг нашей больницы был сооружен некий блокпост вооруженных людей экстремистского толка. Они располагались буквально в 50-100 метрах от нас. Наша больница окружена тремя улицами, это Райымбека, Ашимова и справа Алтын Алаш. На этих улицах располагались группировки и скопление этих вооруженных людей. У них там был блокпост, они заворачивали все машины скорой помощи, не давали возможности нормальному функционированию больницы, не запускали персонал, не пропускали транспорт. Блокировали входы и выходы со всех сторон", - рассказал главврач.

По его словам, боевики жгли костры, стреляли по больнице, пулями оказались пробиты окна реанимации. Несколько раз они вламывались в здание приемного покоя, ломали двери и окна. Они запугивали врачей, просили лекарства, спирт, угрожали оружием. По словам очевидцев, среди них были разные люди, "и в масках, в камуфляжных формах и без, были старые и молодые".

"Мы смотрели из окон больницы, они ходили вокруг больницы. Они держали больницу как бы в качестве заложников. В этом плане психологически было очень тяжело работать, постоянно довлел страх", - вспоминает Рамазанов.

В клинике в это время находились не менее 300 пациентов и около 200 сотрудников. Некоторые сотрудники до 3-х суток находились в клинике в связи с тем, что новая смена не могла зайти. Была опасность нападения на них.

"Я лично сам на себе убедился, когда на мою машину напала группа боевиков, нам пришлось бежать. Это было рано утром, часов в 6-7 утра, когда я приехал на работу. Пришлось объезжать через частный сектор, оставить машину и перелезть через забор, чтобы попасть на работу, - говорит главврач ГКБ № 7. - Особенно ситуация усугубилась 6-7 числа, двое суток вообще критическая ситуация была. 8 числа началась силовая операция спецорганами, их (захватчиков - Прим. редакции) выдавили отсюда".

Как стало известно, 5-6 января в больницу стали поступать раненые, пострадавшие в результате митингов и протестов.

"Поступали и с огнестрельными, и с открытыми ранениями, колото-резаными ранениями, переломами. Но кто это был - я не могу сказать. Силовые органы приходили, разбирались, всех их мы передали им. Сейчас в клинике ни пострадавших в результате митингов, ни сотрудников правоохранительных органов нет", - заявили в больнице. Из всех доставленных пострадавших 2 умерли.

"Паники среди медперсонала не было, но тревожная ситуация была. Нам пришлось ограничить персонал, который напрямую не участвует в оказании медпомощи. В основном в клинике находились мужчины, хирурги, травматологи, нейрохирурги, служба собственной безопасности. Женский персонал постарались максимально ограничить. Тех, кто был в больнице, мы их спрятали на верхних этажах", - отметил Рамазанов.

По его словам, на врачей прямых нападений не было, но были факты запугивания, угрозы оружием. Сейчас ГКБ № 7 полностью освобождена от радикалов и работает в штатном режиме.

"Там ситуация уже стабильная, все хорошо. Они (террористы - Прим. автора) пытались там забаррикадироваться, чтобы лечить своих раненых. Была проведена спецоперация, сразу же были приняты меры", - рассказала руководитель пресс-службы Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.