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Кыргызстанцы могут менять водительские удостоверения во всех дипмиссиях КР

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- Светлана Лаптева
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МИД Кыргызской Республики информирует, что, начиная с 17 января 2022 года, граждане Кыргызской Республики, пребывающие за рубежом, будут иметь возможность осуществлять замену национальных и международных водительских удостоверений Кыргызской Республики во всех дипломатических представительствах и консульских учреждениях Кыргызской Республики.

Внедрение данной консульской услуги реализовано во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики, С. Н. Жапарова от 29 января 2021 года № 4 "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации", в целях создания благоприятных условий и облегчения пребывания граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах.

Замена водительских удостоверений будет осуществляться по следующим основаниям:

1) истечение срока действия водительского удостоверения;

2) изменение содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца;

3) невозможность использования водительского удостоверения в связи с износом, либо повреждением;

4) утеря водительского удостоверения.

Следует отметить, что до настоящего времени замена водительских удостоверений осуществлялась исключительно на территории Кыргызской Республики.

Вместе с тем, в результате проведенной совместно с Министерством цифрового развития Кыргызской Республики работы, разработана и принята соответствующая нормативная правовая база и, одновременно, во всех загранучреждениях Кыргызской Республики установлена автоматизированная информационная система (АИС) "Регистр водительского состава", позволяющая консульским сотрудникам осуществлять прием документов на замену водительского удостоверения у граждан в электронном формате.

Таким образом, возможность замены водительского удостоверения в загранучреждениях Кыргызской Республики, стала продолжением проводимой работы по цифровизации государственных услуг, в рамках которой ранее были внедрены консульские услуги по оформлению паспортов Кыргызской Республики (ID-карты и нового биометрического паспорта), свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику нового образца и истребованию документов посредством АИС.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, являющееся государственным органом, ответственным за содействие и поддержку соотечественников за рубежом, продолжит планомерную работу по дальнейшему упрощению пребывания граждан Кыргызской Республики в иностранных государствах.


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URL: https://www.vb.kg/412222
Теги:
МИД, Кыргызстан, водительское удостоверение
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