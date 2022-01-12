Попова: В России ухудшается эпидемиологическая ситуация по коронавирусу

В России в настоящее время наблюдаются признаки ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

"Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель [заболеваемости ковидом] превышает среднероссийский", - заявила Попова, выступая на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

По ее словам, в стране существуют высокие риски интенсивного всплеска заболеваемости, которые связаны в том числе с широким распространением омикрон-штамма.