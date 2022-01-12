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Попова: В России ухудшается эпидемиологическая ситуация по коронавирусу

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В России в настоящее время наблюдаются признаки ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

"Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель [заболеваемости ковидом] превышает среднероссийский", - заявила Попова, выступая на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

По ее словам, в стране существуют высокие риски интенсивного всплеска заболеваемости, которые связаны в том числе с широким распространением омикрон-штамма.


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URL: https://www.vb.kg/412227
Теги:
Россия, коронавирус
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