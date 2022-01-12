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Энергетическая компания извинилась за совет обниматься с питомцами

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- Назгуль Абдыразакова
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Британская энергетическая компания Ovo Energy принесла публичные извинения клиентам за призыв почаще обнимать домашних животных зимой. Таким образом энергетики предложили сэкономить на счетах в условиях, когда цены на энергоносители в ЕС резко поднялись. Заявление с извинениями компании, входящей в тройку крупнейших поставщиков энергии в Великобритании, появилось на официальной странице организации.

"Мы испытываем неловкость и приносим искренние извинения", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что проводят напряженную работу над тем, чтобы найти эффективные решения для приближающегося энергетического кризиса, а неоднозначные советы давались с целью поддержать клиентов в этот непростой период.

"Мы понимаем, насколько сложной будет ситуация для многих пользователей в этом году, и признаем, что советы были слабо продуманными и не приносящими пользу", - добавили в компании.

Рекомендации, как сэкономить на тепле, были опубликованы в новогодние праздники в газете Financial Times. Поводом для них послужили жалобы клиентов о непомерных ценах на электричество и тепло. В результате пресс-служба Ovo Energy выпустила "простые и сокращающие издержки советы". В них рекомендовалось крутить хулахуп, обнимать домашних питомцев и чаще убираться в доме.

Часть клиентов шуток не поняла и восприняла советы как издевательство. Депутат-лейборист Клайв Льюис и вовсе назвал их клоунскими. Он отметил, что давать подобные советы, когда многие соотечественники стоят перед выбором - включить батарею или купить еды, - неуместно.

Зимой цены на газ в Европе выросли почти в 10 раз и более. Из-за этого счета за тепло и электричество в Великобритании и других странах ЕС достигли рекордных отметок.

Источник: "Известия"


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URL: https://www.vb.kg/412232
Теги:
Великобритания, энергетика, животные
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