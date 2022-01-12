Граждане Кыргызстана могут заменить водительские права за рубежом

Граждане Кыргызстана, пребывающие за рубежом, будут иметь возможность осуществлять замену национальных и международных водительских удостоверений КР во всех диппредставительствах и консульских учреждениях КР. Об этом сообщает МИД.

Министерство иностранных дел информирует, что начиная с 17 января 2022 года граждане Кыргызстана, пребывающие за рубежом, будут иметь возможность осуществлять замену национальных и международных водительских удостоверений КР во всех дипломатических представительствах и консульских учреждениях Кыргызской Республики.

Внедрение данной консульской услуги реализовано во исполнение указа президента КР Садыра Жапарова от 29 января 2021 года № 4 "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации", в целях создания благоприятных условий и облегчения пребывания граждан КР, находящихся в иностранных государствах.

Замена водительских удостоверений будет осуществляться по следующим основаниям:

истечение срока действия водительского удостоверения; изменение содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца; невозможность использования водительского удостоверения в связи с износом либо повреждением; утеря водительского удостоверения.

Следует отметить, что до настоящего времени замена водительских удостоверений осуществлялась исключительно на территории КР.