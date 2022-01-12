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Граждане Кыргызстана могут заменить водительские права за рубежом

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- Наталья Крайнова
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Граждане Кыргызстана, пребывающие за рубежом, будут иметь возможность осуществлять замену национальных и международных водительских удостоверений КР во всех диппредставительствах и консульских учреждениях КР. Об этом сообщает МИД.

Министерство иностранных дел информирует, что начиная с 17 января 2022 года граждане Кыргызстана, пребывающие за рубежом, будут иметь возможность осуществлять замену национальных и международных водительских удостоверений КР во всех дипломатических представительствах и консульских учреждениях Кыргызской Республики.

Внедрение данной консульской услуги реализовано во исполнение указа президента КР Садыра Жапарова от 29 января 2021 года № 4 "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации", в целях создания благоприятных условий и облегчения пребывания граждан КР, находящихся в иностранных государствах.

Замена водительских удостоверений будет осуществляться по следующим основаниям:

  1. истечение срока действия водительского удостоверения;
  2. изменение содержащихся в водительском удостоверении персональных данных его владельца;
  3. невозможность использования водительского удостоверения в связи с износом либо повреждением;
  4. утеря водительского удостоверения.

Следует отметить, что до настоящего времени замена водительских удостоверений осуществлялась исключительно на территории КР.


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URL: https://www.vb.kg/412233
Теги:
МИД, Кыргызстан, водительское удостоверение
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