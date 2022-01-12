Жителям жилмассива "Жер-Ынтымагы" в Бишкеке выдано 639 техпаспортов

По последним данным ГУ "Кадастр", на 11 января жителям жилого массива "Жер-Ынтымагы" выдано 639 технических паспортов, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По жилому массиву "Жер-Ынтымагы" принято 1070 заявлений, в 8 случаях отказано, изготовлено 876 технических паспортов.

Также в явочном порядке по жилым массивам "Ала-Тоо", "Дордой", "Арча-Бешик", "Керамическая", "Токольдош", "Ак-Ордо", "2-е Черепки", "Кара-Жыгач", "Тынчтык", "Учкун" с 13 декабря 2021 года принято 467 заявлений.

Напомним, мобильные группы по выдаче техпаспортов начали работу с 7 декабря.

Выездные группы проводят обследование, а затем изготавливают технический паспорт на земельные участки с самовольным домостроением. Также горожане могут напрямую обратиться в Госрегистр и оставить заявку на изготовление технического паспорта.

Изготовление технического паспорта не дает право на узаконение, в нём лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ – это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков.

В прикрепленном файле график выезда мобильных групп.