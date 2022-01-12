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Таможенники выявили контрабанду сигарет почти на 700 тысяч сомов

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- Алина Мамаева
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Сотрудники оперативной таможни совместно с сотрудниками погранзаставы "Кызыл-Кия" в городе Кызыл-Кия Баткенской области пресекли провоз контрабанды на крупную сумму.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, сотрудники таможни остановили транспортное средство марки Hyundai Porter под управлением гражданина КР Ф.Н.А.

В ходе осмотра автотранспорта был обнаружен товар – сигареты с фильтром торговой марки ESSE CHANGE W без акцизных марок и Parliament Aqua Blue с акцизными марками Республики Таджикистан в количестве 139 тысяч 800 штук. Общая стоимость товара составила 699 тысяч сомов. Гражданин Ф.Н.А. пытался вывезти сигареты с территории КР в сопредельное государство с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

Данный факт зарегистрирован в журнале учёта информации Единого реестра нарушений прокуратурой Баткенской области. Ведётся следствие.


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URL: https://www.vb.kg/412236
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, таможня
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