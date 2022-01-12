Таможенники выявили контрабанду сигарет почти на 700 тысяч сомов

Сотрудники оперативной таможни совместно с сотрудниками погранзаставы "Кызыл-Кия" в городе Кызыл-Кия Баткенской области пресекли провоз контрабанды на крупную сумму.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, сотрудники таможни остановили транспортное средство марки Hyundai Porter под управлением гражданина КР Ф.Н.А.

В ходе осмотра автотранспорта был обнаружен товар – сигареты с фильтром торговой марки ESSE CHANGE W без акцизных марок и Parliament Aqua Blue с акцизными марками Республики Таджикистан в количестве 139 тысяч 800 штук. Общая стоимость товара составила 699 тысяч сомов. Гражданин Ф.Н.А. пытался вывезти сигареты с территории КР в сопредельное государство с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

Данный факт зарегистрирован в журнале учёта информации Единого реестра нарушений прокуратурой Баткенской области. Ведётся следствие.